Yuan digital chinês é a 'maior ameaça' ao Ocidente, diz relatório americano

Sputnik - A China está superando os EUA em termos de inovação na área das moedas virtuais, colocando em perigo a posição do dólar como moeda de reserva de fato, reportou a CNBC, citando especialistas da Reserva Federal de Boston e da Iniciativa de Moeda Digital do MIT.

De acordo com o relatório, as moedas digitais regulamentadas dos bancos centrais (CBDC, na sigla em inglês) estão em desenvolvimento em cerca de 80 países, incluindo na China e nos Estados Unidos. Mais de um milhão de chineses já usam seu yuan digital, mas os EUA continuam ainda se focando nas pesquisas.

Dois grupos de pesquisadores foram encarregados de descobrir como pode a moeda digital americana vir a ser. De acordo com o novo relatório, o desenvolvimento da CBDC nos EUA visa, em parte, garantir que o dólar continue sendo o líder monetário mundial.

"Os Estados Unidos não devem descansar em sua liderança atual neste domínio. Devem avançar e desenvolver uma estratégia clara de como permanecer muito forte e aproveitar a força do dólar", disse no relatório o professor de finanças da Escola de Gestão da Universidade de Stanford, Darrell Duffie.

Há algumas considerações muito sérias sobre como poderia ser uma moeda digital, e sua acessibilidade é considerada uma questão importante.

"A maioria do trabalho que nós fazemos assume que a CBDC vai coexistir com dinheiro físico e que os usuários vão ser capazes de usar dinheiro físico se eles quiserem", ressaltou Neha Narula, diretora da Iniciativa de Moeda Digital do MIT Media Lab.

Além disso, os pesquisadores estão, segundo consta, de olho no lançamento do yuan digital na China, uma vez que a privacidade é uma enorme preocupação.

"Acho que se houver um dólar digital, a privacidade vai ser uma parte muito, muito importante disso", continuou a diretora, adicionando que "os Estados Unidos são bem diferentes da China".

Outros especialistas tendem a considerar o yuan digital malicioso, para não dizer mais.

"O yuan digital é a maior ameaça ao Ocidente que enfrentamos nos últimos 30, 40 anos. Ele permite à China cravar suas garras em todos no Ocidente e exportar seu autoritarismo digital," disse Kyle Bass, do Hayman Capital Management.

No momento, o Pagamento Eletrônico em Moeda Digital da China está sendo testado em Shenzhen, Suzhou, Chengdu and Xiongan, entre outras cidades. Os testes visam avaliar todas as situações de utilização do yuan digital, bem como os perigos relacionados às transações financeiras.

