Yuri Gagarin: conferência espacial censura nome do primeiro humano no espaço porque era russo

247 - Diante da política de cancelamento contra a Rússia e sua cultura — que já atingiu o escritor Fiódor Dostoiévski, nomes de pratos de comida, artistas, atletas, gatos, entre outras coisas — uma conferência da indústria espacial removeu o nome do célebre cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro humano a viajar para o espaço, de um evento, informou o portal Futurism.

A Space Foundation, uma organização americana sem fins lucrativos, anunciou em nota que "à luz dos eventos mundiais atuais" (a guerra russa na Ucrânia) mudaria o nome de um evento de arrecadação de fundos de "Yuri's Night" para "A Celebration of Space: Discover What's Next" em sua conferência do Simpósio Espacial.

“O foco deste evento de arrecadação de fundos permanece o mesmo – celebrar as conquistas humanas no espaço enquanto inspira a próxima geração a alcançar as estrelas”, diz a nota, que em seguida foi excluída.

