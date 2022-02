Zakharova culpa OTAN pelo desastre humanitário na Europa

Apoie o 247

MOSCOU, TASS – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, expressou confiança na segunda-feira de que os experimentos da OTAN sobre a situação em Donbass resultaram em um desastre humanitário e político na Europa.

"As experiências da OTAN e o silêncio ensurdecedor do público ocidental - estas são as razões por trás do desastre humanitário e político na Europa. Isso deveria ser posto fim, já que o Ocidente se recusou a conduzir qualquer negociação e acolheu declarações agressivas e ameaças diretas de fantoches de Kiev para a Rússia", escreveu a diplomata em seu canal Telegram.

A Rússia não iniciou uma guerra, está acabando com ela, enfatizou Zakharova. Ao longo desses anos, o lado russo instou a comunidade global a se posicionar contra a aniquilação consistente da população de Donbass. "São milhões de pessoas que perdem seus entes queridos todos os dias, vivendo em porões para fugir do bombardeio", acrescentou.

"Onde estavam todos esses países e seu público durante esses oito anos em que a guerra continuou e como eles condenaram a morte de pelo menos 13.000 pessoas ao longo desses anos?" perguntou o diplomata.

Nenhum entre aqueles que estão “gritando agora” em “países civilizados” jamais se uniu para apoiar a população de Donetsk e Lugansk com a exigência de parar o derramamento de sangue, enfatizou. "O mundo ficou em silêncio. Silêncio submisso da comunidade global e seu desprezo pela catástrofe sangrenta resultante do golpe anticonstitucional na Ucrânia em 2014, encenado com a participação direta dos EUA, UE, Alemanha, Polônia, Lituânia, Estônia , Letônia e outros países da OTAN, simplesmente encorajaram o regime de Kiev a continuar destruindo sua própria população", enfatizou Zakharova.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso televisionado em 24 de fevereiro que, em resposta a um pedido dos líderes das repúblicas do Donbass, ele decidiu realizar uma operação militar especial. O chefe de Estado russo enfatizou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos. O Ministério da Defesa da Rússia informou na quinta-feira que as tropas russas não estavam realizando ataques contra cidades ucranianas. Enfatizou que a infraestrutura militar ucraniana estava sendo destruída pelo uso de armas de precisão. Os civis não estão ameaçados, garantiram os militares russos.

