Zambelli tenta se infiltrar em evento com ministros do STF em Nova York, mas não consegue entrar no local

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) tentou se infiltrar no evento do grupo Lide que reúne seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em Nova York. Sem conseguir um ingresso, porém, a parlamentar teve seus planos frustrados. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Zambelli acionou lideranças políticas que têm relação com bancos e corretoras na tentativa de obter um convite para a conferência. "Não consegui, infelizmente. Eu iria hoje", disse à coluna nesta segunda-feira (14).

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, foram hostilizados por manifestantes bolsonaristas neste domingo (13) em Nova Iorque (EUA), onde participam do evento Lide Brazil Conference, que acontece nos dias 14 e 15 de novembro. O lide Brasil é organizado pelo ex-governador de São Paulo João Doria.

As imagens divulgadas por canais bolsonaristas nas redes sociais mostram os ministros sendo provocados e xingados pelos manifestantes que não aceitam a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro.

