Zelensky acusa Rússia de bombardear áreas residenciais da Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou neste domingo (27) a Rússia de estar bombardeado áreas residenciais da Ucrânia. Ele disse ainda que lutará "o tempo que for necessário para libertar o país".

"A noite passada na Ucrânia foi brutal, novamente tiroteios, novamente bombardeios de áreas residenciais, infraestrutura civil", escreveu o mandatário ucraniano nas redes sociais.

Segundo Zelensky, forças russas dispararam foguetes e mísseis em distritos inteiros da cidade "nos quais não há e nunca houve qualquer infraestrutura militar”. "Hoje, não há uma única coisa no país que os ocupantes não considerem um alvo aceitável. Eles lutam contra todos. Eles lutam contra todos os seres vivos – contra jardins de infância, contra edifícios residenciais e até contra ambulâncias".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a BBC, uma das áreas residenciais bombardeadas é o subúrbio de Troyeshchyna, em Kiev. "[É] um ataque sem sentido e impiedoso na área residencial de Kiev", classificou um conselheiro do ministro do Interior da Ucrânia.

Росіяни обстрілюють Київ. "Прилетіло" на Троєщині pic.twitter.com/YaRX91vVDs CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 27, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE