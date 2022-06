Zelensky acusa Scholz de estar sentado em duas cadeiras

Para presidente ucraniano, Berlim deve agir "de maneira mais explícita" e abandonar uma abordagem que permite manter as relações tanto com Kiev, como com Moscou edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou, em entrevista ao ZDF, o chanceler alemão Olaf Scholz por sua posição relativamente à crise ucraniana.

"Scholz e seu governo devem tomar uma decisão: não deve haver quaisquer tentativas de manter o equilíbrio nas relações entre a Ucrânia e a Rússia", afirmou Zelensky.

Além disso, o mandatário repreendeu a Alemanha por ela ter começado a ajudar a Ucrânia bem mais tarde do que outros países, como os EUA, Reino Unido e países vizinhos do Leste Europeu. Conforme suas palavras, Berlim deve agir "de maneira mais explícita" e abandonar uma abordagem que permite manter as relações tanto com Kiev, como com Moscou, tentando reduzir ao mínimo os danos para a própria Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao comentar a possível viagem de Scholz para Kiev, Zelensky ressaltou que o chanceler não deve se limitar apenas a fotos, e o exortou a anunciar durante a visita o endurecimento das sanções à Rússia e o fortalecimento do apoio à Ucrânia e seu status de candidato à UE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, a mídia informou que o chanceler alemão, junto com o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, e o presidente da França, Emmanuel Macron, planejam visitar a capital ucraniana em 16 de junho. Entretanto, Scholz declarou antes que não visitaria a Ucrânia após a recusa de Zelensky de receber o presidente alemão, Frank‑Walter Steinmeier. Na sequência do incidente, o embaixador ucraniano em Berlim, Andrei Melnik, chamou Scholz de "salsicha de fígado ofendida".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meio à operação especial russa, os EUA e seus aliados da OTAN continuam enviando armas para a Ucrânia. Mesmo assim, as autoridades de Kiev criticam a insuficiência e ritmo lento das entregas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE