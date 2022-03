Zelensky acusa tropas russas de sequestrarem prefeito de Melitopol

Ivan Fedorov aparece em um vídeo sendo levado com os olhos vendados. Presidente ucraniano condena ato de terror edit

Por Bethânia Nunes, Metrópoles - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou as tropas russas de sequestrarem o prefeito de Melitopol durante o conflito, que já se estende há 17 dias. As autoridades ucranianas divulgaram um vídeo em que Ivan Fedorov aparece sendo levado de um prédio nessa sexta-feira (11/3), com os olhos vendados.

Zelensky chamou Fedorov de “prefeito que defende bravamente a Ucrânia e os membros de sua comunidade” e acusou Moscou de “passar para um novo estágio de terror”, com ações equivalentes aos “terroristas” do Estado Islâmico.

“Isso é obviamente um sinal de fraqueza dos invasores”, disse o presidente. “Eles passaram para um novo estágio de terror no qual estão tentando eliminar fisicamente representantes de autoridades ucranianas locais legítimas”, continuou.

➡️Ucranianos protestam contra suposto sequestro do prefeito de Melitopolpic.twitter.com/NpcNSJEJ9Q March 12, 2022

