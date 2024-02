Apoie o 247

Tass – Autoridades ucranianas reconhecem que o conflito com a Rússia atingiu uma fase de estagnação devido a atrasos no fornecimento de armas. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, destacou em entrevista à televisão estatal italiana RAI que os atrasos nas entregas de armamentos têm impacto direto na dinâmica do conflito terrestre. Ele ressaltou a importância não apenas de munições, mas também de equipamentos militares modernos para fortalecer as operações em curso. Além disso, Zelensky enfatizou a necessidade de uma renovação no quadro administrativo e de gestão do país, abrangendo não apenas o setor militar, mas toda a estrutura governamental.

Apesar da estagnação no front terrestre, Zelensky avaliou de forma positiva as operações navais em andamento. Ele enfatizou que a Ucrânia precisa não apenas de um reabastecimento de armas, mas também de uma modernização de seus recursos militares para enfrentar os desafios em curso. A declaração do presidente ucraniano reflete a preocupação com a capacidade do país de manter uma postura eficaz diante da pressão militar russa.

Vladimir Zelensky também levantou a questão da necessidade de uma reformulação abrangente do quadro administrativo e de gestão do país. Ele salientou a importância de uma nova liderança não apenas no setor militar, mas em todos os níveis de governo. A discussão sobre uma possível mudança na liderança militar, incluindo a renúncia do comandante-em-Chefe ucraniano Valery Zaluzhny, ganhou destaque durante a entrevista, evidenciando a amplitude das transformações que Zelensky considera necessárias para fortalecer a resposta da Ucrânia ao conflito com a Rússia.

