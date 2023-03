Zelensky admite que estará sob pressão para negociar se forças russas conquistarem Bakhmut

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu em uma entrevista concedida à agência AP que estará sob pressão popular para fazer um 'compromisso' com seu homólogo russo, Vladimir Putin, se as forças russas em seu país tomarem a cidade estratégica de Bakhmut, na região do Donbas.

Zelensky disse que se a cidade cair para as forças russas após uma batalha prolongada, o presidente Putin "venderá esta vitória ao Ocidente, à sua sociedade, à China, ao Irã".



"Se ele sentir um pouco de sangue - sentir que somos fracos - ele vai empurrar, empurrar, empurrar", disse, acrescentando que uma derrota em qualquer lugar nesta fase da guerra pode colocar em risco o ímpeto de suas forças.

"Não podemos perder o passo porque a guerra é uma torta - pedaços de vitórias. Pequenas vitórias, pequenos passos", disse. "Nossa sociedade vai se sentir cansada. Nossa sociedade vai me forçar a ter um compromisso com eles", complementou.

O presidente ucraniano também convidou seu homólogo chinês, Xi Jinping, a visitar Kiev. Na semana passada, Xi encontrou-se com Putin no Kremlin para longas conversas, assinando uma série de acordos destinados a fortalecer a relação sino-russa.



"Estamos prontos para vê-lo aqui", disse Zelensky, referindo-se a Xi. "Quero falar com ele. Tive contato com ele antes da guerra em grande escala. Mas durante todo esse ano, mais de um ano, não tive".

