Zelensky afirma que Turquia bloqueou passagem de navios russos; Rússia desmente

Sputnik - Vladimir Zelensky publicou no sábado (26) uma declaração em que afirmou haver uma proibição de passagem de navios russos pelos estreitos do Bósforo e de Dardanelos, controlados pela Turquia.

Agradeço ao meu amigo, o presidente da Turquia [Recep Tayyip] Erdogan, e ao povo da Turquia por seu apoio decisivo. A proibição da entrada de navios militares da Rússia no mar Negro e o apoio militar e humanitário significativo à Ucrânia são altamente importantes hoje. O povo da Ucrânia nunca esquecerá isso!

Дякую своєму другу, пану Президенту 🇹🇷 @RTErdogan та 🇹🇷 народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷🇺 військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога 🇺🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺🇦 ніколи цього не забуде! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 26, 2022

No entanto, em resposta a um pedido de informações da Sputnik, a embaixada da Rússia em Ancara negou que isso tenha acontecido.

"A embaixada não recebeu nenhuma notificação oficial do lado turco sobre o fechamento dos estreitos para os navios militares russos", relatou.

Na quinta-feira (24) Vasily Bondar, embaixador da Ucrânia em Ancara, indicou que pediu à Turquia, Estado-membro da OTAN, que fechasse os estreitos para os navios da Rússia. Na sexta-feira (25) Mevlut Cavusoglu, ministro das Relações Exteriores turco, respondeu que Ancara pode fechar a passagem, mas que a Rússia tem o direito de fazer retornar sua frota às bases.

A Convenção de Montreux de 1936 garante a liberdade de passagem de navios mercantes pelos estreitos tanto em tempos de paz como de guerra, mas os regimes são diferentes para todos. O documento também restringe a permanência no mar Negro de navios de guerra de países que não tenham fronteira com esse mar. Em casos extremos, a Turquia tem o direito de proibir ou restringir a passagem de navios militares através dos estreitos do Bósforo e de Dardanelos.

