Zelensky agradece Biden por chamar Putin de genocida

“Verdadeiras palavras de um verdadeiro líder Joe Biden. Chamar as coisas pelos seus nomes é essencial para enfrentar o mal. Somos gratos pela assistência dos EUA”, afirmou Zelensky edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogiou o presidente norte-americano Joe Biden nesta terça-feira, 12, após ele dizer que o presidente russo Vladimir Putin está cometendo genocídio na Ucrânia.

“Verdadeiras palavras de um verdadeiro líder Joe Biden. Chamar as coisas pelos seus nomes é essencial para enfrentar o mal. Somos gratos pela assistência dos EUA fornecida até agora e precisamos urgentemente de mais armas pesadas para evitar mais atrocidades russas”, escreveu Zelensky no Twitter.

O presidente ucraniano não mencionou os diversos crimes de guerra cometidos pelas tropas ucranianas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Menlo, Iowa, Biden acusou Putin de cometer genocídio na Ucrânia. “Estou fazendo tudo ao meu alcance por ordens executivas para reduzir o preço e abordar o aumento de preço de Putin”, disse Biden.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Seu orçamento familiar, sua capacidade de encher seu tanque, nada disso deve depender de um ditador declarar guerra e cometer genocídio a meio mundo de distância”, afirmou, desconsiderando que as sanções dos Estados Unidos e dos países europeus são as principais responsáveis pelo aumento dos preços no mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE