Zelensky alerta que Rússia pretende atacar outros países depois da Ucrânia

Reuters - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que a invasão russa de seu país é apenas o começo e que Moscou tem planos de capturar outros países, depois que um general russo disse que quer o controle total sobre o sul da Ucrânia.

"Todas as nações que, como nós, acreditam na vitória da vida sobre a morte devem lutar conosco. Eles devem nos ajudar, porque somos os primeiros da fila. E quem virá a seguir?" Zelensky disse em um discurso em vídeo na sexta-feira (22).

Rustam Minnekayev, vice-comandante do distrito militar central da Rússia, foi citado por agências de notícias estatais russas dizendo que o controle total sobre o sul da Ucrânia daria acesso à Transnístria, uma parte separatista da Moldávia ocupada pelos russos.

Isso cortaria todo o litoral da Ucrânia e significaria que as forças russas avançariam centenas de quilômetros mais a oeste, passando pelas principais cidades costeiras ucranianas de Mykolaiv e Odessa.

A declaração foi uma das mais detalhadas sobre as ambições de Moscou na Ucrânia e sugere que a Rússia não planeja encerrar sua ofensiva lá tão cedo.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que os comentários de Minnekayev mostraram que a Rússia não está mais escondendo suas intenções.

Moscou agora "reconheceu que o objetivo da 'segunda fase' da guerra não é a vitória sobre os míticos nazistas, mas simplesmente a ocupação do leste e do sul da Ucrânia. O imperialismo como ele é, diz um representante do Ministério da Defesa ucraniano no Twitter".

Mas, apesar dos objetivos ambiciosos da Rússia e das alegações de ter tomado Mariupol, suas forças não obtiveram grandes ganhos nas últimas 24 horas, disse a inteligência militar britânica no sábado.

O Ministério das Relações Exteriores da Moldávia disse que convocou o embaixador de Moscou na sexta-feira para expressar "profunda preocupação" com os comentários do general. A Moldávia era neutra, disse. No mês passado, a Moldávia se candidatou à União Europeia, traçando um curso pró-ocidente acelerado pela invasão da Rússia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se recusou a comentar se a Rússia havia expandido suas metas ou como Moscou via o futuro político do sul da Ucrânia.

