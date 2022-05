Zelensky assina lei que proíbe partidos políticos a favor da Rússia na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O presidente ucraniano Vladimir Zelensky sancionou uma lei que proíbe partidos que são "anti-ucranianos por natureza" e cujas atividades visam minar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

As informações foram dadas pela agência de notícias Strana.ua neste sábado (14).

O projeto de lei (que proíbe atividades de partidos como Plataforma de Oposição - Pela Vida, Partido de Shariy, Nashi, Bloco de Oposição, Oposição de Esquerda, União de Forças de Esquerda, Derzhava, Partido Socialista Progressivo da Ucrânia, Partido Socialista da Ucrânia) foi aprovado pelo Parlamento ucraniano em 3 de maio.

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro, depois que as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) pediram ajuda para se defender dos ataques perpetrados pelas forças ucranianas.

Desde então, os aliados da Ucrânia têm fornecido assistência financeira e armas a Kiev e introduzido uma miríade de sanções econômicas e ideológicas contra Moscou.

Pela primeira vez, as restrições incluem a desconexão parcial da Rússia do sistema SWIFT, o congelamento de suas reservas internacionais, o embargo à importação de alguns agentes de energia, bem como o fechamento de espaço aéreo, portos e estradas para transportadoras russas.

De acordo com o banco de dados Castellum.AI, a Rússia é agora o país mais atingido pelas sanções, à frente do Irã, Síria, Coreia do Norte e Venezuela.

Desde meados de fevereiro, mais de 7.600 novas medidas restritivas foram ativadas em relação à Rússia, além das mais de 2.750 que já estavam em vigor.

Centenas de empresas anunciaram desde o final de fevereiro a decisão de suspender seus negócios com a Rússia e dentro do país.

