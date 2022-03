Zelensky contrata escritório de advocacia nos EUA para consultoria

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, contratou um escritório de advocacia norte-americano para se consultar sobre as sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão russa à Ucrânia e para ajudar no engajamento com as autoridades norte-americanas, de acordo com um documento do Departamento de Justiça dos EUA.

O escritório Morrison & Foerster irá aconselhar o gabinete de Zelensky em questões regulatórias, incluindo regimes de sanções dos EUA, UE, e Reino Unido", afirmou John Smith, um dos sócios do escritório, em um documento apresentado à Justiça nesta segunda-feira.

Smith liderou o gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC), que supervisiona sanções norte-americanas, antes de chegar ao Morrison & Foerster em 2018. Smith disse no documento que o escritório irá trabalhar sem custo para a Ucrânia.

Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido se juntaram na imposição de uma série de sanções contra a Rússia, suas instituições financeiras, oligarcas e membros de seu Parlamento desde a invasão da Ucrânia no mês passado. O documento não deixou claro sobre quais sanções específicas o escritório irá prestar consultoria.

A firma disse que irá ajudar Zelensky a engajar-se com autoridades norte-americanas sobre a evolução de assuntos relacionados a políticas e diretrizes, mas não especificou.

Smith não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Os EUA exigem que escritórios de advocacia, lobistas e outros tornem públicos seus trabalhos de advocacia para clientes estrangeiros.

O governo ucraniano também contratou pelo menos outras duas firmas norte-americanas de advocacia após a invasão russa.

