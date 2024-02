Zelensky demite chefe das Forças Armadas da Ucrânia e nomeia substituto "impopular" entre as tropas

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Vladimir Zelensky se reuniu com o então chefe do Exército, general Valery Zaluzhny, e afirmou que chegou a hora de mudanças na liderança militar da Ucrânia. Em um comunicado divulgado por seu gabinete nesta quinta-feira (8), o presidente ucraniano disse que ele e Zaluzhny se encontraram.

"Discutimos que é preciso uma renovação nas Forças Armadas. Também discutimos quem poderia estar na liderança renovada [...]. O momento para esta renovação é agora", afirmou o comunicado acrescentando que Zelensky pediu ao general que "permanecesse em sua equipe".

O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, disse que foi tomada decisão sobre a necessidade de mudar a liderança das Forças Armadas e agradeceu a Valery Zaluzhny "por todas as conquistas e vitórias".

Por sua vez, Zaluzhny disse que teve uma "conversa importante e séria" com Zelensky e que foi tomada a decisão de mudar as táticas e estratégias do campo de batalha, segundo a Reuters. "As tarefas de 2022 são diferentes das tarefas de 2024. Portanto, todos devem mudar e adaptar-se também às novas realidades", afirmou o general de acordo com a mídia.

A mídia ressalta que as declarações do presidente e do agora ex-comandante foram publicadas com poucos momentos de diferença, sugerindo que as duas figuras mais conhecidas do conflito na Ucrânia tinham coordenado estreitamente para dar uma demonstração de unidade.

Em seu lugar, entrará Aleksandr Syrsky, de 58 anos, que até o momento serviu como chefe das forças terrestres ucranianas. De acordo com o The Washington Post, a decisão de nomear Syrsky como substituto de Zaluzhny deverá ser impopular entre as tropas ucranianas, uma vez que é considerado por muitos como um comandante que manteve as forças sob fogo por tempo prolongado na cidade de Artyomovsk, no leste, quando a Ucrânia deveria ter se retirado.

"A partir de hoje [8], uma nova equipe de gestão está assumindo a liderança [...] nomeei o coronel general Syrsky como novo comandante das Forças Armadas da Ucrânia", disse Zelensky em uma mensagem de vídeo noturna.

Curiosamente, Syrsky nasceu na região de Vladimir, que tem fronteira com a região de Moscou e é um dos centros mais antigos do Estado russo. Ou seja, no coração da Rússia. Ele obteve formação militar em Moscou, mas a partir de 1993 começou a servir na 6ª Divisão das Tropas Internas (agora Guarda Nacional da Ucrânia) na cidade de Chuguev, na região de Carcóvia.

