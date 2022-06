Zelensky diz ao G7 que guerra contra Rússia precisa terminar até o fim do ano

O fim do ano marca o início do inverno na região edit

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou aos líderes do G7 por videoconferência nesta segunda-feira (27), segundo diplomatas europeus, que a guerra contra a Rússia precisa terminar até o fim de 2022, quando se inicia o inverno na região.

Participam da reunião, além de Zelensky, líderes do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, informou a CNN Brasil. A cúpula do G7 está reunida pelo segundo dia, em um encontro que durará três dias no sul da Alemanha.

O G7 deve discutir o aumento de sanções contra a Rússia.

