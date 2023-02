Zelensky diz estar aberto a considerar partes do plano de cessar-fogo apresentado pela China

Apoie o 247

ICL

PEQUIM, (Reuters) - A China pediu um cessar-fogo abrangente na Ucrânia nesta sexta-feira, e o presidente Volodymyr Zelenskiy disse estar aberto a considerar partes de um plano de paz de 12 pontos apresentado por Pequim.

No primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, a China, aliada de Moscou, pediu a ambos os lados que concordem com uma redução gradual da escalada, alertou contra o uso de armas nucleares e disse que o conflito não beneficia ninguém.

O plano, apresentado em um documento do Ministério das Relações Exteriores, foi em grande parte uma reiteração da linha da China desde que a Rússia lançou o que chama de "operação militar especial" em 24 de fevereiro do ano passado.

A China evitou condenar sua aliada Rússia ou se referir à intervenção de Moscou em seu vizinho como uma "invasão". Também criticou as sanções ocidentais à Rússia.

"Todas as partes devem permanecer racionais e exercer moderação, evitar atiçar as chamas e agravar as tensões e evitar que a crise se deteriore ainda mais ou até saia do controle", disse o ministério em seu documento.

A reação inicial de Kiev foi desdenhosa, com um conselheiro sênior do presidente Zelenskiy dizendo que qualquer plano para acabar com a guerra deve envolver a retirada das tropas russas para as fronteiras existentes quando a União Soviética entrou em colapso em 1991.

No entanto, o próprio Zelenskiy adotou um tom mais receptivo em entrevista coletiva para marcar o primeiro aniversário do conflito.

A Rússia disse que apreciava o plano da China e que estava aberta para alcançar seus objetivos por meios políticos e diplomáticos.

As propostas, no entanto, cortaram pouco o gelo com a OTAN .

"A China não tem muita credibilidade porque não foi capaz de condenar a invasão ilegal da Ucrânia", disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, a repórteres em Tallinn.

'SEM GUERRA NUCLEAR'

O presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou que vai dobrar a pressão sobre o conflito, apesar das grandes derrotas no campo de batalha no ano passado, e levantou o espectro das armas nucleares.

A China disse que as armas nucleares devem ser evitadas.

"As armas nucleares não devem ser usadas e as guerras nucleares não devem ser travadas", disse o Ministério das Relações Exteriores. "Nos opomos ao desenvolvimento, uso de armas biológicas e químicas por qualquer país sob quaisquer circunstâncias."

Desde que a guerra começou semanas depois que Pequim e Moscou anunciaram uma parceria "sem limites", o presidente Xi Jinping conversou regularmente com Putin, mas nenhuma vez com seu homólogo ucraniano Zelenskiy. O principal diplomata da China, Wang Yi, visitou Moscou para conversas esta semana.

O novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou a necessidade de um acordo de paz mediado por pessoas de fora.

"É urgente que um grupo de países não envolvidos no conflito assuma a responsabilidade de liderar as negociações para restabelecer a paz", disse Lula no Twitter.

Houve especulações de que o presidente Xi faria um "discurso de paz" na sexta-feira, mas isso não ocorreu.

