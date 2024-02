Zelensky diz que considera demitir chefe das forças armadas da Ucrânia

Apoie o 247

(Sputnik) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que está pensando em substituir o comandante chefe das forças armadas ucranianas, Valery Zaluzhny.

"Esta é uma questão que diz respeito às pessoas que devem liderar a Ucrânia. Claro, um reinício e um novo começo são necessários," disse Zelensky em uma entrevista ao canal italiano Rai1, quando perguntado sobre um suposto desacordo com Zaluzhny, no último domingo (4).

"Quando falamos sobre isso, quero dizer a substituição de vários altos funcionários do Estado, não apenas no militar. Estou pensando nesta substituição [de Zaluzhny], é verdade," disse Zelensky, acrescentando que substituir "uma pessoa não significa que podemos avançar". >>> SAIBA MAIS: EUA apoiam o chefe das forças armadas da Ucrânia em disputa com Zelensky, pressionando por mudança de regime, diz Seymour Hersh

"A questão diz respeito a toda a equipe de gestão que lidera o país," disse ele no domingo à noite, em uma aparição no noticiário televisivo TG1.

