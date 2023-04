Zelensky diz que é absurdo Rússia presidir Conselho de Segurança da ONU

Apoie o 247

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse neste sábado que é absurdo que a Rússia tenha assumido a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acrescentando que isso mostra a "falência total" da instituição.

Neste sábado, a Rússia assumiu a presidência do principal órgão de segurança da ONU, que muda a cada mês. A última vez que Moscou ocupou o cargo foi em fevereiro de 2022, quando suas tropas iniciaram uma invasão em larga escala na Ucrânia.

"Infelizmente, temos algumas notícias obviamente absurdas e destrutivas", disse Zelenskiy em um discurso em vídeo à noite, acrescentando que bombardeios russos haviam matado um bebê de cinco meses na sexta-feira.

"E, ao mesmo tempo, a Rússia está presidindo o Conselho de Segurança da ONU. É difícil imaginar algo que prove mais a total falência de tais instituições", disse ele.

O Kremlin informou na sexta-feira que planeja "exercer todos os seus direitos" no papel.

Mais cedo, o assessor de Zelensky, Andriy Yermak, também criticou o Irã, que Kiev e seus aliados acusam de fornecer armas à Rússia. Teerã nega que esteja fornecendo armas à Rússia.

"É muito expressivo que no feriado de um Estado terrorista – o Irã – outro Estado terrorista – a Rússia – comece a presidir o Conselho de Segurança da ONU", escreveu Yermak no Twitter, referindo-se ao feriado do Dia da República Islâmica do Irã.

