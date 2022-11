Apoie o 247

TASS - "Estou convencido de que agora é o momento em que (...) [hostilidades] devem e podem ser interrompidas", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falando por meio de uma videoconferência aos participantes da cúpula do G20.

Zelensky acrescentou que a Ucrânia não concordaria em assinar acordos semelhantes ao de Minsk. Segundo ele, Kiev tem um plano próprio para "implementar a fórmula da paz", que consiste em dez pontos. Entre eles estão a garantia da segurança nuclear, alimentar e energética, a troca de prisioneiros de guerra de acordo com a fórmula "todos por todos" e a restauração da integridade territorial da Ucrânia.

Zelensky lembrou que Kiev insistiu em garantias de segurança internacional e redigiu um documento correspondente. Ele pediu aos participantes do G20 para que sejam um "elemento-chave da arquitetura de segurança do pós-guerra no espaço euro-atlântico", acrescentando que o principal resultado, de acordo com a noção de Kiev, deve ser a assinatura de um "tratado de segurança de Kiev". Segundo o líder ucraniano, Kiev está pronta para realizar este evento a qualquer momento, "ainda este ano".

O presidente ucraniano também lembrou que Kiev queria conseguir um mecanismo internacional para compensar a Ucrânia por suas perdas com as hostilidades em detrimento dos ativos russos.

Acordos de Minsk e "pacto de Kiev"

Os acordos de Minsk alcançados em 2015 deveriam ser a base para um acordo no Donbass. No entanto, durante anos, Kiev bloqueou o processo de paz e recusou-se a implementar os acordos alcançados, e depois declarou inaceitável a parte política deste pacto, bem como se recusou categoricamente a dialogar diretamente com as repúblicas do Donbass.

Em maio, o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrey Yermak, anunciou que Kiev, juntamente com o ex-secretário-geral da Otan Anders Fogh Rasmussen, havia criado um grupo consultivo internacional para elaborar uma proposta sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Em meados de setembro, o gabinete do presidente ucraniano publicou o projeto de recomendações para um “tratado de segurança de Kiev”. Contrariamente às propostas anteriores, este documento não prevê a neutralidade de Kiev nem a rejeição da adesão à Otan, nem a participação da Rússia como garantidor da segurança do país, mas os países garantidores foram convidados a celebrar um acordo vinculativo.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, enfatizou a esse respeito que uma tentativa de um grupo consultivo internacional sobre a Ucrânia com a participação de Rasmussen de "reunir algumas garantias" em um círculo estreito e apresentá-las à Rússia levaria a um beco sem saída.

