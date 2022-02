Zelensky diz que é o 'alvo número um' da Rússia

Apoie o 247

247 com RT - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia o marcou como seu alvo número um para "destruir politicamente a Ucrânia". O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que a ação militar russa quer “libertar a Ucrânia da opressão” e indicou que pretende, de fato, derrubar Zelensky.

Em seu discurso noturno após o primeiro dia de ataque da Rússia à Ucrânia na quinta-feira (24), Zelensky pediu à sua nação que não acredite em "falsificações" sobre sua suposta saída de Kiev. Ele disse que estava em Kiev conduzindo dezenas de negociações internacionais e liderando diretamente a defesa.

O presidente confirmou que sua família permaneceu na Ucrânia, embora tenha dito que "não tinha o direito" de divulgar seu paradeiro.

"De acordo com nossas informações, o inimigo me marcou como o alvo número um. Minha família é o objetivo número dois. Eles querem destruir politicamente a Ucrânia destruindo o chefe de Estado”, disse Zelensky.

Na manhã de sexta-feira, um assessor do chefe do gabinete do presidente, Mikhail Podolyak, confirmou que Zelensky permaneceu em Kiev. Ele disse que o presidente estava demonstrando o que queria dizer com "resiliência do povo ucraniano".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, disseram anteriormente que seus países tomariam medidas para garantir a segurança de Zelensky se tal necessidade surgisse. Johnson foi ainda mais longe, dizendo que o Reino Unido apoiaria o governo ucraniano se fosse forçado ao exílio.

Moscou lançou um ataque militar contra a Ucrânia na quinta-feira com o objetivo declarado de desmilitarizá-la. A ofensiva provocou protestos internacionais e a imposição de novas sanções pelos EUA, UE, Reino Unido e vários outros países.

