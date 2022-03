Zelensky diz que negociações de paz estão mais "realistas"

Apoie o 247

247 - O presidente ucraniano, Volodomyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira (16) que as negociações de paz estão mais realistas, mas que é necessário mais tempo para se chegar a um acordo de cessar-fogo, já que prosseguem os ataques russos a cidades ucranianas e o número de refugiados superou a marca dos 3 milhões.

Apesar da ofensiva, Moscou não capturou nenhuma das 10 maiores cidades da Ucrânia após a incursão militar iniciada em 24 de fevereiro.

Autoridades ucranianas aumentaram as esperanças de que a guerra possa terminar mais cedo do que o esperado, dizendo que Moscou pode estar mais realista e desistindo de impor um novo governo pela força.

"As reuniões continuam e, estou informado, as posições durante as negociações já parecem mais realistas. Mas ainda é necessário tempo para que as decisões sejam do interesse da Ucrânia", disse Zelensky em um discurso em vídeo na quarta-feira, antes da próxima rodada de negociações, informa a Reuters.

Em uma sugestão de um possível compromisso, Zelensky disse anteriormente que a Ucrânia estava preparada para aceitar garantias de segurança do Ocidente que não atingem seu objetivo de longo prazo de ingressar na Otan. Moscou vê qualquer futura adesão da Ucrânia à aliança ocidental como uma ameaça e exigiu garantias de que nunca entrará.

A Reuters informa ainda que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que é muito cedo para prever o progresso nas negociações. "O trabalho é difícil e, na situação atual, o próprio fato de (as negociações) continuarem é provavelmente positivo."

