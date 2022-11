Zelensky diz que retirada dos russos de Kherson "é o início do fim da guerra"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou nesta segunda-feira (14) a cidade de Kherson e afirmou que a retirada das tropas russas é o "início do fim da guerra".

Situada no sul ucraniano e capital de uma província homônima, Kherson estava sob domínio russo desde o começo do conflito e chegou a ser anexada por Moscou em outubro, mas as tropas russas fizeram uma retirada estratégica na semana passada.

Zelensky disse que a Ucrânia está pronta para a paz, enfatizando que esta deve ser assinada com a total retirada das tropas russas do país.

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que "Kherson é território da Federação Russa".

Para a Rússia, que também afirmou sua disponibilidade para a paz, um acordo deve tomar em consideração a realidade no terreno, ou seja, não sinaliza com a retirada total de suas forças militares.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.