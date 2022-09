Zelensky diz que Ucrânia sofre danos em cidades recapturadas, com ataques russos a sistema de água

Apoie o 247

Reuters - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que cidades e vilarejos recapturados das forças russas foram danificados, enquanto uma grande cidade intensificou os esforços nesta quinta-feira (15), para reparar danos em seu sistema de água causados ​​por ataques de mísseis.

Kryvyi Rih, a maior cidade do centro da Ucrânia, com uma população estimada de 650.000 habitantes antes da guerra, foi atingida por mísseis de cruzeiro na quarta-feira, disseram autoridades.

Os ataques atingiram a barragem do reservatório de Karachunov, disse Zelensky em um vídeo divulgado nesta quinta-feira. O sistema de água "não tem valor militar" e centenas de milhares de civis dependem dele diariamente, disse ele.

Oleksandr Vilkul, chefe da administração militar de Krivyi Rih, disse em um post no Telegram que 112 casas foram inundadas, mas que as obras para reparar a barragem no rio Inhulets estavam em andamento e que "as inundações estavam diminuindo".

Na quarta-feira, Zelensky fez uma visita surpresa a Izium - até quatro dias atrás o principal bastião da Rússia na região de Kharkiv - onde viu a bandeira azul e amarela ucraniana ser hasteada em frente ao prédio carbonizado do conselho da cidade.

O Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse na quinta-feira que as forças russas lançaram ataques a vários assentamentos na linha de frente de Kharkiv nas últimas 24 horas.

A Rússia nega atingir alvosdeliberadamente civis, e a Reuters não pôde verificar imediatamente os relatórios do campo de batalha.

