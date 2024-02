"Zelensky enganou seus eleitores", afirma Putin em entrevista exclusiva a Tucker Carlson

Apoie o 247

Sputnik - Putin tratou de trazer luz aos fatos que são ditos apenas pela ótica do Ocidente. O presidente da Rússia falou sobre o conflito na Ucrânia, a relação com o país e o presidente vizinho, Vladimir Zelensky, além do tratamento que recebe de países do Ocidente e como estão as relações entre ambos os polos. O presidente russo disse que o líder ucraniano Zelensky enganou seus eleitores.

"Zelensky chegou ao poder com a expectativa da população ucraniana de que traria paz ao país. Foi isto que ele falou: que ganhou as eleições com uma vantagem enorme por causa disso”.

Gravada nos últimos dias, a entrevista foi chamada de "o evento do ano". Ela foi lançada na rede social X (ex-Twitter) com antecedência.

Essa antecipação da conversa entre os dois fez com que o aplicativo se tornasse o mais popular nos Estados Unidos. Na noite desta quinta-feira (8), a entrevista foi assistida por mais de 20 milhões de pessoas.

Segundo Carlson, o mundo ocidental tem sido enganado pela grande mídia ao receber apenas uma versão dos fatos.

O material e sua transcrição ficarão disponíveis no site da presidência russa, procedimento padrão, segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.

No passado, Carlson afirmou que tentou entrevistar Putin, porém teve seus pedidos bloqueados pela Casa Branca. O ato, segundo o jornalista, o teria colocado na lista de vigilância da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês).

Por conta desta entrevista, Carlson tem sofrido críticas por parte de seus conterrâneos estadunidenses. A ex-senadora Hillary Clinton, ferrenha opositora de Putin, chamou o jornalista de "tolo".

