Zelensky espera mais armas dos EUA e aliados enquanto batalha pelo leste da Ucrânia se intensifica

Presidente ucraniano diz que 20% do território do país estão sob ocupação russa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Ucrânia espera receber mais armas de aliados após uma nova promessa de ajuda dos Estados Unidos, disse o presidente Volodymyr Zelensky nesta sexta-feira (3), enquanto a batalha pelo leste da Ucrânia se intensifica no 100º dia desde o início da operação militar russa, informa a Reuters.

As forças da Rússia ocupam agora cerca de 20% do território da Ucrânia, de acordo com Zelensky. O exército russo se concentra atualmente na região industrial de Donbass, composta por Lughansk e Donetsk.

"Todo o território temporariamente ocupado de nosso Estado é agora uma zona de desastre completo, pelo qual a Rússia tem total responsabilidade", disse Zelensky em um discurso durante a noite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Esperamos mais boas notícias sobre suprimentos de armas de outros parceiros... Estamos trabalhando para levar o fornecimento de sistemas de combate modernos a um nível muito mais alto", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia acusou os Estados Unidos de adicionar "combustível ao fogo" com um novo pacote de armas de US$ 700 milhões para a Ucrânia, que incluirá sistemas avançados de foguetes com alcance de até 80 km.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE