Apoie o 247

ICL

Do site RT – A questão-chave das negociações para Kiev é alcançar o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas do território ucraniano, anunciou o gabinete do presidente Zelensky no início das negociações de paz na Bielorrússia. A delegação de Kiev chegou na segunda-feira à fronteira Ucrânia-Bielorrússia para participar das negociações com a delegação russa.

A delegação ucraniana veio em dois helicópteros, conforme relatado pela agência russa Ria Novosti. Na manhã de segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia publicou uma foto da sala para as negociações, anunciando que o local estava preparado.

A delegação russa, chefiada por Vladimir Medinsky, assessor do presidente Vladimir Putin e ex-ministro da Cultura, chegou a Gomel, leste da Bielorrússia, no sábado. Autoridades ucranianas inicialmente se recusaram a enviar uma delegação à Bielorrússia, argumentando que era inapropriado manter conversas no país, já que as tropas russas estavam usando seu território para realizar ataques. Minsk negou que suas forças estivessem participando da operação russa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após um telefonema entre os presidentes Volodymyr Zelensky da Ucrânia e Alexander Lukashenko da Bielorrússia no sábado, Kiev concordou com as negociações. No entanto, a chegada da equipe ucraniana foi adiada ainda mais devido a problemas logísticos.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE