Zelensky insta Ocidente a proibir entrada de todos os russos: "devem viver em seu próprio mundo até que mudem sua filosofia"

TASS - Os países ocidentais devem fechar suas fronteiras para todos os russos, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao jornal The Washington Post.



Segundo ele, “as sanções mais importantes são fechar as fronteiras – porque os russos estão tirando as terras de outras pessoas”. Ele disse que os russos deveriam "viver em seu próprio mundo até que mudem sua filosofia". Em sua opinião, isso também deve envolver os russos que deixaram o país protestando contra as ações do governo. "Qualquer tipo de russo <…> os faça ir para a Rússia", disse ele.



Na sua opinião, toda a população russa deve ser responsabilizada. "A população escolheu este governo e não está lutando contra ele, não discutindo com ele, não gritando com ele", observou. Zelensky também criticou as sanções atuais como fracas e ineficazes.



Em 24 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso televisionado que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, ele havia tomado a decisão de realizar uma operação militar especial para proteger as pessoas "que sofreram abusos e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos." Depois disso, os EUA e seus aliados anunciaram a introdução de sanções abrangentes contra a Rússia e aumentaram as entregas de armas a Kiev.

