Zelensky pede ao Papa para que ajude nas negociações com a Rússia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usou a sua conta no Twitter, nesta terça-feira (22), para informar que pediu ao Papa Francisco ajuda para mediar as negociações com a Rússia. Segundo Zelensky, o papel do Papa é fundamental para “acabar com o sofrimento humano”.

“Falei com Sua Santidade sobre a difícil situação humanitária e o bloqueio pelas tropas russas dos corredores de resgate. O papel mediador da Santa Sé para acabar com o sofrimento humano seria apreciado”, disse Zelensky.

Em outra ocasião, o Papa Francisco chamou o conflito na Ucrânia de um massacre sem sentido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça Zelensky discursou ao Parlamento da Itália por cerca de 12 minutos e fez um pedido extenso para que os italianos ajudem a parar a guerra "feita por uma só pessoa que todos sabem quem é". Ele também comparou as tropas russas aos nazistas.

"Eles não param de nos atacar e nos atacam continuamente. Algumas cidades foram destruídas totalmente, como no caso de Mariupol, que tinha 500 mil pessoas como a sua cidade de Gênova”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE