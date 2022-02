Zelensky pede expulsão da Rússia do Conselho de Segurança da ONU

Presidente ucraniano alega crimes de genocídio cometidos pela Rússia na ação militar no país do Leste Europeu edit

247, com CartaCapital - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky defendeu a expulsão da Rússia do Conselho de Segurança da ONU por considerar que a ação militar da Ucrânia equivale a um ato de genocídio.

"A Rússia tomou o caminho do mal e o mundo deveria vir a privá-la do seu lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas", disse Zelensky numa mensagem em vídeo, citada pela agência norte-americana Associated Press (AP).

"Isso é terror", disse Zelensky em uma mensagem de vídeo, referindo-se à ação militar ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin, que se espalhou pela Ucrânia nos últimos dias.

"Eles vão bombardear ainda mais nossas cidades ucranianas, vão matar nossas crianças ainda mais sutilmente", acrescentou, segundo a Reuters. "Este é o mau que chegou à nossa terra e deve ser destruído."

