Zelensky pede mais armas pesadas

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira que seu país devastado pela guerra precisa de mais armas pesadas para se defender da invasão russa que ameaça a própria sobrevivência da Ucrânia, e pediu às nações ocidentais que imponham mais sanções.

Zelensky disse ao parlamento de Portugal em um discurso em vídeo que os portugueses, que na próxima semana comemoram 48 anos desde que uma revolução quase sem derramamento de sangue encerrou décadas de ditadura fascista, sabia muito bem o que significava lutar pela democracia.

"Em 57 dias de guerra, mais de 1.000 cidades ucranianas foram ocupadas por invasores que continuam destruindo nossas cidades", disse ele. "Milhões de pessoas tiveram de fugir... é como se Portugal inteiro fosse obrigado a sair."

Ele disse que o exército russo cometeu atrocidades, inclusive na cidade portuária de Mariupol, que enfrentou intenso bombardeio.

"Estamos lutando não apenas por nossa independência, mas por nossa sobrevivência, por nosso povo, para que eles não sejam mortos, torturados e estuprados", disse Zelensky. "Os russos já sequestraram mais de 500.000 pessoas... que foram deportadas para as regiões mais distantes da Rússia, em campos remotos."

Moscou, que descreve suas ações na Ucrânia como uma "operação militar especial", nega ter como alvo civis e rejeita o que a Ucrânia diz ser evidência de atrocidades, dizendo que Kiev as organizou para minar as negociações de paz.

O presidente ucraniano pediu a Portugal que apoie um embargo global ao petróleo russo e que apoie o desejo de Kiev de aderir à União Europeia.

Pouco depois do discurso de Zelensky, o presidente do parlamento português Augusto Santos Silva disse: "A luta pela liberdade do seu país é a luta pela liberdade da Europa".

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse na quarta-feira que a UE procurará mais maneiras de responder à invasão da Rússia.

