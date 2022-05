Zelensky pede que potências ocidentais "parem de brincar" com a Rússia

Apoie o 247

Reuters - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu ao Ocidente que pare de brincar com a Rússia e imponha sanções mais duras para acabar com a "guerra sem sentido" que Moscou faz contra seu país, acrescentando que a Ucrânia permanecerá independente, não se sabendo a que custo.

As críticas de Zelensky ao Ocidente aumentaram nos últimos dias, à medida que a União Europeia avança lentamente em direção a um possível embargo de petróleo russo e milhares de tropas russas tentam cercar as duas cidades orientais de Sievierodonetsk e Lysychansk.

Três meses após a invasão da Ucrânia, a Rússia está tentando consolidar o controle da região industrial oriental de Donbass, onde apoia uma revolta da população local desde 2014.

Analistas militares ocidentais veem a batalha por Sievierodonetsk e Lysychansk como um possível ponto de virada na guerra após a rendição do exército ucraniano e o batalhão Azov em Mariupol na semana passada.

"A Ucrânia sempre será um Estado independente e não será quebrado. A única questão é que preço nosso povo terá que pagar por sua liberdade e que preço a Rússia pagará por essa guerra sem sentido contra nós", disse Zelensky em um comunicado na noite desta quinta-feira (26).

"Os eventos catastróficos ainda poderiam ser interrompidos se o mundo tratasse a situação na Ucrânia como se estivesse enfrentando a mesma situação, se as potências não brincassem com a Rússia, mas realmente pressionassem para acabar com a guerra."

Zelensky reclamou de desacordos dentro da União Europeia sobre a imposição de mais sanções contra a Rússia e perguntou por que alguns países estavam autorizados a bloquear o plano.

A União Europeia está discutindo uma sexta rodada de medidas punitivas, incluindo um embargo às importações de petróleo russo, mas não existe unanimidade.

Zelensky disse que a Rússia está recebendo um bilhão de euros por dia dos 27 países da União Europeia para fornecimento de energia.

"Durante quantas semanas mais a União Européia tentará chegar a um acordo sobre um sexto pacote?" - questionou o presidente ucraniano.

"A pressão sobre a Rússia é literalmente uma questão de salvar vidas. Cada dia de procrastinação, fraqueza, várias disputas ou propostas para 'pacificar' o agressor às custas da vítima significa apenas mais ucranianos sendo mortos."

Os comentários de Zelensky marcam o segundo dia consecutivo em que ele aguçou suas críticas à abordagem mundial da guerra.

Na quarta-feira, ele criticou sugestões de que a Ucrânia faça concessões para trazer a paz, dizendo que a ideia se assemelhava às tentativas de apaziguar a Alemanha nazista em 1938.

Uma cúpula da UE em 30 e 31 de maio pode ver divisões entre os membros que querem uma linha dura contra a Rússia e aqueles que pedem um cessar-fogo.

Enquanto isso, as forças russas intensificam sua ofensiva para cercar as forças ucranianas em Sievierodonetsk e Lysychansk, disseram militares da Ucrânia. Se as duas cidades ao longo do rio Siverskiy Donets caírem, quase toda a província de Donbass de Luhansk estaria sob controle russo.

O chefe das forças armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhny, pediu em mensagem veiculada no Telegram mais armas ocidentais, particularmente "armas que nos permitirão atingir o inimigo a grande distância".

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer suprimento de armas que pudesse atingir o território russo seria "um passo sério para uma escalada inaceitável".

Os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos forneceram à Ucrânia armamento de longo alcance, incluindo obuses M777 e mísseis antinavio Harpoon, da Dinamarca.

Washington está até considerando fornecer a Kiev um sistema de foguetes com alcance de centenas de quilômetros, e manteve discussões com com o governo ucraniano sobre o perigo de a escalada atingir o interior da Rússia, disseram autoridades diplomáticas e dos EUA à Reuters.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia espera que a Ucrânia aceite suas exigências em qualquer conversação de paz. Ele quer que a Ucrânia reconheça a soberania russa sobre a península da Crimeia, tomada por Moscou em 2014, e a independência do território reivindicado pelos nacionalistas de etnia russa do Donbass.

