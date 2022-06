Zelensky prevê que ataques da Rússia vão se intensificar nesta semana

Apoie o 247

Reuters - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, previu que a Rússia intensificará seus ataques nesta semana, enquanto os líderes da União Europeia consideram se apoiam a tentativa de seu país de ingressar no bloco.

"Obviamente, esta semana devemos esperar da Rússia uma intensificação de suas atividades hostis", disse Zelensky em um discurso de vídeo no domingo (19) à noite. "Estamos nos preparando. Estamos prontos."

A Ucrânia solicitou a adesão à UE quatro dias depois que as tropas russas cruzaram sua fronteira em fevereiro. O executivo da UE, a Comissão Europeia, recomendou na sexta-feira que a Ucrânia receba o status de candidato.

Os líderes do bloco de 27 países vão considerar a questão em uma cúpula na quinta e sexta-feira e devem endossar a solicitação da Ucrânia, apesar das dúvidas de alguns países membros. O processo pode levar muitos anos para ser concluído.

A adesão da Ucrânia à UE interferiria em um dos objetivos declarados do presidente russo, Vladimir Putin, quando ordenou que suas tropas entrassem na Ucrânia: manter o vizinho fora da esfera de influência do Ocidente.

Putin disse na sexta-feira que a Rússia não tem "nada contra" a adesão da Ucrânia à UE, mas um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia está acompanhando de perto a oferta de Kiev, especialmente à luz do aumento da cooperação em defesa entre os membros da UE.

No campo de batalha, as forças russas estão tentando assumir o controle total da região de Donbass, partes da qual já estavam sob controle de separatistas apoiados pela Rússia antes da operação militar russa de 24 de fevereiro.

Um dos principais alvos do ataque oriental da Rússia é a cidade industrial de Severodonetsk. A Rússia disse no domingo que capturou Metyolkine, uma vila nos arredores, e a agência de notícias estatal russa TASS informou que muitos combatentes ucranianos se renderam lá. Os militares da Ucrânia disseram que a Rússia teve "sucesso parcial" na área.

O governador de Lughansk, Serhiy Gaidai, disse à televisão ucraniana que um ataque russo a Toshkivka, 35 quilômetros ao sul de Severodonetsk, também "teve certo sucesso". A TASS, citando um assessor do ministro do Interior da República Popular de Lughansk, informou que Toshkivka havia sido "libertada".

Na própria Severodonetsk, uma cidade de 100.000 habitantes antes da guerra, o prefeito Olekander Struk disse que as forças russas controlavam cerca de dois terços da cidade, incluindo a maioria das áreas residenciais, e continuavam lançando forças contra os ucranianos na tentativa de dominá-la completamente.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia continuaram bombardeios pesados ​​em torno de Severodonetsk "com poucas mudanças na linha de frente", disse o Ministério da Defesa do Reino Unido neste domingo.

Na cidade gêmea de Severodonetsk, Lysychansk, prédios residenciais e administrativos foram destruídos por bombardeios russos, disse Gaidai.

A Reuters não pôde confirmar independentemente os relatos do campo de batalha.

“Guerra pode durar anos”

Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank com sede em Washington, escreveram em uma nota que "as forças russas provavelmente serão capazes de tomar Severodonetsk nas próximas semanas, mas ao custo de concentrar a maior parte de suas forças disponíveis nessa pequena área".

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a guerra na Ucrânia pode durar anos e pediu aos governos ocidentais que continuem enviando armamento de última geração para as tropas ucranianas, informou o jornal alemão Bild am Sonntag.

"Devemos nos preparar para o fato de que pode levar anos. Não devemos desistir de apoiar a Ucrânia", disse Stoltenberg.

