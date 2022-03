Zelensky propõe boicote geral e Rússia alerta: “afetaria todo o mundo”

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cobrou que a União Europeia aplique sanções econômicas ainda mais duras contra a Rússia. A guerra entra no 26º dia com as negociações de um possível acordo de paz estagnado.

Nesta segunda-feira (21/3), em pronunciamento gravado, Zelensky sugeriu que os países do bloco suspendam o comércio com a Rússia. O boicote geral seria uma forma de descapitalizar o país comandado por Vladimir Putin.

“Nenhum euro para os ocupantes. Fechem todas as portas, não enviem seus produtos, rejeitem os recursos energéticos”, pediu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE