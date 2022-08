Zelensky quer conversas diretas com Xi Jinping sobre conflito ucraniano

Apoie o 247

TASS - O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, gostaria de manter conversas diretas com seu colega chinês Xi Jinping sobre o tema do conflito na Ucrânia e pede à China que influencie a operação militar especial da Rússia, de acordo com entrevista publicada nesta quinta-feira (4) no South China Morning Post .

"Gostaria de falar diretamente. Tive uma conversa com Xi Jinping há um ano", disse Zelensky, acrescentando que o líder chinês falou calorosamente sobre os laços bilaterais na época. Depois de 24 de fevereiro, disse ele, Kiev solicitou formalmente conversas com Pequim. "Mas não tivemos nenhuma conversa com a China, embora eu acredite que isso seria útil", ressaltou Zelensky.

O presidente disse que a China é "um Estado muito poderoso e uma economia poderosa, então pode influenciar política e economicamente a Rússia". Zelensky ressaltou que sem o mercado chinês a Rússia se sentiria em completo isolamento econômico. Ao mesmo tempo, ele disse entender o desejo de Pequim de manter uma atitude "equilibrada" em relação aos eventos na Ucrânia. No entanto, o líder ucraniano destacou que gostaria que a China reconsiderasse sua atitude em relação à Rússia.

Quando perguntado se receberia a ajuda de Pequim na reconstrução da infraestrutura destruída em seu país, Zelensky disse esperar que "a China, empresas chinesas" e "o mundo inteiro" contribuam para o processo.

Depois de 24 de fevereiro, a China se absteve de condenar a operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Pequim opinou que o Ocidente desempenhou um papel importante no fomento da animosidade contra a Rússia na Ucrânia e no conflito entre os dois países.

