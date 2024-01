Zelensky quer que Ucrânia seja reconstruída com reservas confiscadas da Rússia pelo Ocidente

Apoie o 247

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, instou a comunidade internacional a utilizar bilhões de dólares em ativos russos apreendidos para financiar a reconstrução do país após dois anos de guerra com a Rússia. “Temos US$ 300 bilhões em ativos russos congelados. Eles destruíram a Ucrânia... se temos US$ 300 bilhões em ativos da Rússia, temos que usá-los diretamente para reconstruir o que foi destruído pelos mísseis russos”, disse Zelensky à BBC News durante o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça.

Os bancos mundiais, representados pelo grupo G7, estão considerando a possibilidade de assumir apenas o aumento do valor e dos juros desde que os ativos foram congelados. No entanto, o presidente ucraniano argumenta que todo o montante, estimado em cerca de 300 bilhões de dólares, deveria ser direcionado para a reconstrução do país.

Apesar do entusiasmo de alguns governos, como os Estados Unidos e o Reino Unido, os bancos centrais europeus expressaram ceticismo, preocupados com o impacto nas finanças globais e o estabelecimento de um precedente jurídico. A Bélgica, em particular, é um dos principais detentores de ativos congelados devido ao seu papel no sistema de compensação das reservas europeias.

Durante o encontro em Davos, Zelensky reuniu-se com financistas, incluindo Jamie Dimon do JP Morgan e Steven Schwarzman da Blackstone. Bill Winters, presidente do Standard Chartered, destacou a reação mista da comunidade financeira global, mencionando receios de "armamento" dos bancos centrais e das moedas .

"No longo prazo, o dólar americano desempenha um papel tão central que temos que ter cuidado sobre como efetivamente o transformamos em arma. Já foi bastante armado através da aplicação de sanções. Esta seria uma extensão adicional disso", observou.

