Zelensky relata conversa ‘longa e significativa' com Xi Jinping

Sputnik - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quarta-feira (26), que sua conversa telefônica com o presidente chinês Xi Jinping foi "longa e significativa" e fornecerá um poderoso impulso às relações bilaterais.

"Tive um telefonema longo e significativo com o presidente chinês Xi Jinping. Acredito que esta ligação, assim como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, dará um forte impulso ao desenvolvimento de nossas relações bilaterais", disse Zelensky no Twitter.

O porta-voz do presidente ucraniano, Serhiy Nikiforov, disse que os planos de paz ucranianos e chineses têm alguns pontos em comum.

Zelensky disse, ainda, que não haverá paz entre Kiev e Moscou à custa de compromissos territoriais. "Ninguém quer mais a paz do que o povo ucraniano. Estamos em nossa terra e lutando por nosso futuro, exercendo nosso direito inalienável de autodefesa. A paz deve ser justa e sustentável, baseada nos princípios do direito internacional e no respeito às Nações Unidas. Carta. Não pode haver paz à custa de compromissos territoriais. A integridade territorial da Ucrânia deve ser restaurada dentro das fronteiras de 1991", escreveu Zelenskyy em sua página no Telegram.

