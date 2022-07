Zelensky reúne seus comandantes para decidir ataques às tropas russas com armas da Otan

Kiev espera atacar as posições russas com mísseis de longo alcance fornecidos pelas potências ocidentais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta quinta-feira (21) com comandantes seniores para discutir o fornecimento de armas e a intensificação dos ataques aos russos, informa a Reuters.

"(Nós) concordamos que nossas forças têm um forte potencial para avançar no campo de batalha e infligir perdas significativas aos ocupantes", disse Zelensky em seu discurso em vídeo.

A Ucrânia acusou a Rússia de intensificar ataques com mísseis em cidades nas últimas semanas para aterrorizar sua população. Moscou nega ter atacado civis e diz que todos os seus alvos são militares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kiev espera que as armas ocidentais, especialmente mísseis de longo alcance, como o Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade dos EUA (HIMARS), permitam contra-atacar e recapturar territórios perdidos na invasão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não houve grandes avanços nas linhas de frente desde que as forças russas tomaram as duas últimas cidades controladas pela Ucrânia na província oriental de Luhansk em batalhas no final de junho e início de julho. As forças russas também estão focadas na província vizinha de Donetsk. A Rússia pretende conquistar totalmente Donetsk e Lugansk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As forças ucranianas bombardearam a cidade de Donetsk na manhã desta sexta-feira (22), informou a agência de notícias estatal russa TASS, citando a autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR). As tropas ucranianas também destruíram pontes antes de se retirar de Lysychansk, que agora está impedindo a entrega de alimentos, disse o prefeito interino da cidade, Andrey Skory, à TASS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE