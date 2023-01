Zelensky sanciona mais de 100 artistas e jornalistas russos

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, assinou um decreto no sábado (7) impondo sanções pessoais a cerca de 119 figuras públicas russas, principalmente artistas e jornalistas.

Entre os sancionados por Kiev está o diretor de cinema vencedor do Oscar, Nikita Mikhalkov, o cantor pop, Philipp Kirkorov, o comediante Evgeny Petrosyan, e a estrela de ópera Anna Netrebko.

Kiev também teve como alvo vários jornalistas russos, incluindo a editora-chefe da RT, Margarita Simonyan.

As restrições impostas por um período de dez anos incluem bloqueio de ativos, restrição de operações comerciais, proibição de voos e transporte pela Ucrânia, além da suspensão de direitos de propriedade intelectual.

Também neste sábado (7), o presidente ucraniano suspendeu a cidadania de 13 padres da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou (UOC, na sigla em russo).

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.

Durante a operação, o Exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da república de Donetsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhie junto do mar de Azov e uma parte da região de Carcóvia.

Os EUA e seus aliados impuseram sanções abrangentes contra a Rússia e forneceram armas e outras ajudas à Ucrânia no valor de dezenas de bilhões de dólares.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.