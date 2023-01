Zelensky sinaliza mudanças no governo ucraniano após demissão de ministro por corrupção

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira (23) que mudanças serão anunciadas em breve no governo, nas regiões e nas forças de segurança após alegações de corrupção quase um ano após a invasão russa.



Zelensky, eleito por maioria esmagadora em 2019 com promessas de mudar a forma como o governo operava, não identificou em seu pronunciamento em vídeo diário os funcionários a serem substituídos.



"Já existem decisões de pessoal --algumas hoje, outras amanhã-- sobre funcionários de vários níveis em ministérios e outras estruturas do governo central, bem como nas regiões e no sistema de aplicação da lei", disse Zelensky.



O presidente disse que parte da repressão envolveria endurecer a supervisão de viagens ao exterior para missões oficiais.



Os meios de comunicação ucranianos informaram que vários ministros e altos funcionários podem ser demitidos enquanto Zelensky tenta simplificar o governo.

Um dos principais aliados do presidente disse anteriormente que funcionários corruptos seriam presos "ativamente", estabelecendo uma abordagem de tolerância zero depois que as acusações vieram à tona.



A polícia anticorrupção disse no domingo que deteve o vice-ministro da infraestrutura sob suspeita de recebimento de uma propina de US$ 400.000 para facilitar a importação de geradores para a Ucrânia durante a guerra em setembro passado.



Um comitê do parlamento concordou na segunda-feira em endurecer os regulamentos sobre compras após alegações em reportagens de que o Ministério da Defesa havia comprado fornecedores em excesso de alimentos para soldados.

O ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, citado pela mídia, disse ao comitê que os relatórios foram baseados em um "erro técnico".



O Bureau Nacional Anticorrupção disse estar ciente das reportagens na mídia e que está investigando o possível crime de apropriação de fundos ou abuso de poder em relação a aquisições no valor de mais de 13 bilhões de hryvnia (US$ 352 milhões).



David Arakhamia, chefe do partido Servo do Povo, o mesmo de Zelensky, disse que ficou claro desde a invasão da Rússia que as autoridades deveriam "se concentrar na guerra, ajudar as vítimas, desburocratizar e interromper negócios duvidosos".



"Muitos deles entenderam a mensagem. Mas muitos deles, infelizmente, não. Nós definitivamente estaremos prendendo ativamente nesta primavera. Se a abordagem humana não funcionar, faremos isso de acordo com a lei marcial", ele disse.



Timofiy Mylovanov, ex-ministro da economia, comércio e agricultura, elogiou a resposta "proativa e muito rápida" do governo às alegações. Ele disse que o vice-ministro da infraestrutura foi demitido imediatamente e apontou o nível de atenção "sem precedentes" da sociedade no assunto.



A Ucrânia, cuja economia encolheu um terço no ano passado, é extremamente dependente da ajuda financeira ocidental. Doadores como o Fundo Monetário Internacional e a UE pediram repetidamente por mais transparência e melhor governança.

A corrupção é um forte fenômeno na Ucrânia desde muito antes de a Rússia lançar sua invasão no final de fevereiro. Em julho do ano passado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou que a soberania e democracia da Ucrânia estariam ameaçadas por fatores internos, chamando a atenção para a corrupção.

A chancelaria russa acusa a o Ocidente de fechar os olhos para a corrupção ucraniana ao fornecer armas ao país, que muitas vezes ressurgem em outros locais na Europa e reabastecem os arsenais do crime organizado.

Analistas apontam que não há nenhum processo de auditoria em vigor que eu saiba para as dezenas de bilhões de dólares em assistência militar autorizadas à Ucrânia. (Com agências).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.