Zelensky teria rejeitado proposta de Scholz para evitar conflito com Rússia, diz WSJ

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Em fevereiro, o chanceler alemão, Olaf Scholz, propôs ao presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, uma via para resolver o conflito com Moscou com o abandono da ideia de adesão de Kiev à OTAN, mas o líder ucraniano rejeitou a proposta, escreve o The Wall Street Journal.

Conforme relata o veículo, Scholz fez a última tentativa de regular o conflito entre Kiev e Moscou em uma reunião em Munique, em 19 de fevereiro.

Durante o encontro, o chanceler alemão disse a Zelensky "que a Ucrânia deve abandonar suas aspirações para entrar na OTAN e declarar sua neutralidade no âmbito de um acordo mais extenso sobre a segurança europeia entre o Ocidente e a Rússia. Esse acordo seria assinado por Putin e Biden, que garantiriam em conjunto a segurança ucraniana".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em resposta, Zelensky rejeitou essa possibilidade de resolução, afirmando que a maioria dos cidadãos da república ex-soviética alegadamente apoiam a entrada do país na Aliança Atlântica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sua resposta fez os funcionários alemães ficarem preocupados que as chances para paz se estariam evaporando", escreve o jornal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para "desmilitarização e desnazificação da Ucrânia". Segundo ressalta a Defesa russa, durante a operação as Forças Armadas da Rússia eliminam instalações da infraestrutura militar ucraniana, sem realizar ataques contra alvos civis em cidades. O objetivo principal das ações militares russas é a libertação de Donbass, conforme foi declarado pela entidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE