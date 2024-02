Zelensky vai a Berlim e Paris para angariar ajuda durante a guerra

Apoie o 247

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve visitar a Alemanha e a França nesta sexta-feira (16) para tentar obter ajuda militar e assinar compromissos bilaterais de segurança.

A viagem ocorre no momento em que as tropas de Kiev tentam conter as forças russas que se aproximam da cidade oriental de Avdiivka. A Ucrânia enfrenta uma escassez de soldados, obras e arsenais de munições, enquanto a ajuda militar dos EUA foi adiada há meses.

Será a primeira viagem de Zelensky ao exterior desde que ele substituiu seu chefe do Exército e reorganizou o comando militar, uma grande aposta em um momento difícil da guerra que, segundo ele, era necessária para enfrentar os desafios inconstantes do campo de batalha, informa a Reuters.

A Alemanha e a França parecem prestes a tornar-se o segundo e terceiro aliados ucranianos a assinar acordos bilaterais de segurança que estabeleceriam termos para apoio contínuo até que a Ucrânia atinja o seu objetivo de aderir à aliança militar da Otan.

Os detalhes dos acordos a serem assinados com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz ainda não são conhecidos, mas Kiev disse que quer usar o primeiro acordo assinado com a Grã-Bretanha em janeiro como estrutura.

Londres disse que o acordo formalizou uma série de apoios que tem sido e continuará a fornecer à segurança da Ucrânia. Também criou o compromisso de realizar consultas com Kiev no prazo de 24 horas, caso a Ucrânia enfrente um futuro ataque armado russo, e de fornecer assistência de segurança rápida e sustentada.

As autoridades francesas deram poucos detalhes sobre o acordo bilateral entre Paris e Kiev antes da cerimônia de assinatura esperada no Palácio do Eliseu, em Paris, na noite de sexta-feira.

Disseram que o acordo incluía elementos económicos e financeiros e não se restringia aos militares.

“A lógica por trás disso é o apoio à Ucrânia no longo prazo, a fim de fazer com que a agressão russa fracasse”, disse uma autoridade francesa.

Alguns números serão mencionados no acordo, disseram, mas acrescentaram que a França se recusou a participar em qualquer “concurso de beleza” e que a qualidade do material fornecido à Ucrânia era pelo menos tão importante quanto a quantidade.

A Alemanha tem pressionado os parceiros europeus e norte-americanos para compromissos mais rigorosos em matéria de fornecimentos militares para a Ucrânia, com o chanceler Scholz a viajar para Washington para reforçar a ajuda para as necessidades de Kiev.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que o seu país prevê 3,5 bilhões de euros para fornecimento de munições este ano e entregará três a quatro vezes mais em 2024 em comparação com 2023.

Zelensky também deve fazer um discurso na conferência de segurança de Munique, no sábado. Estão previstas várias reuniões bilaterais paralelas, inclusive com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris.

