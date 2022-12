Zelensky visitará o Capitólio dos EUA nesta quarta-feira

Espera-se que Zelensky tenha encontros com líderes do Congresso e parlamentares do comitê de Segurança Nacional dos partidos Democrata e Republicano edit

Sputnik Brasil - O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, visitará os EUA nesta quarta-feira (21), segundo a mídia norte-americana.

Segundo informações do portal o Punchbowl News, o presidente ucraniano visitará os Estados Unidos nesta quarta-feira (21) e terá reuniões "com figuras políticas americanas de alto nível".

Espera-se que Zelensky tenha encontros com líderes do Congresso e parlamentares do comitê de Segurança Nacional dos partidos Democrata e Republicano.

O portal aponta que Zelensky deixará seu país pela primeira vez desde que a Rússia empreendeu uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro.

Segundo a imprensa dos EUA, o presidente da Ucrânia buscará um "apoio adicional" para Kiev, o que "exigiria uma legislação que o Congresso terá que processar amanhã".

A CNN norte-americana, complementando a notícia, escreveu que, durante a visita, os EUA pretendem anunciar um novo pacote de ajuda de defesa de US$ 54 bilhões (R$ 280,85 bilhões) para Ucrânia, que inclui sistemas de mísseis Patriot.

No último dia 9, os Estados Unidos anunciaram o fornecimento de outro pacote de ajuda militar de US$ 275 milhões (R$ 1,4 bilhão) para a Ucrânia.

O pacote inclui munição para Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (Himars, na sigla em inglês) e 80 mil cartuchos de munição de artilharia de 155 mm, disse o comunicado.

Os Estados Unidos destinaram pelo menos US$ 20 bilhões (R$ 104,9 bilhões) em assistência de segurança à Ucrânia desde o início do governo Biden e continuarão a atender às crescentes exigências do campo de batalha, de acordo com o comunicado.

