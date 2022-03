Zelensky volta atrás e diz que acordo com a Rússia que leve a perda de território está fora de cogitação

Apoie o 247

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou atrás do que dizia e afirmou que pautas que levariam a alterações no território da Ucrânia estão fora de cogitação nas negociações pela paz com a Rússia. Há menos de uma semana, o líder do país do Leste Europeu dizia estar pronto para discutir questões relativas à Crimeia e às Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk com Moscou depois que o lado ucraniano recebesse garantias de segurança.

Em entrevista concedida à revista inglesa The Economist, nesta sexta-feira, 25, Zelensky disse:

"É possível que alguns compromissos, que não arrisquem nossa soberania, sejam feitos para salvar vidas. Mas compromissos que arrisquem a desintegração do país, como os que Putin propõe -- ou melhor, exige -- nunca serão feitos".

"Venceremos enquanto permanecermos firmes em não ceder a essas demandas, e acho que estamos vencendo", acrescentou.

O presidente russo, Vladimir Putin, já dizia desde o início da operação militar que tomou a decisão de incursionar militarmente no território ucraniano para proteger as pessoas "que sofreram abusos e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos", em referência à guerra que ocorre desde 2014 nas regiões russófonas da Ucrânia. O líder russo ressaltou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos.

