Agência Sputnik - O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse em uma entrevista à Fox News na quinta-feira que não quer repetir os acordos de Minsk.

"Não se trata apenas de territórios, trata-se da nossa segurança. Meu sinal é... não queremos repetir o acordo de Minsk", disse ele. "Nenhum novo conflito congelado, não acreditamos nisso."

Além disso, Zelensky admitiu que a Rússia tem superioridade aérea.

"Não é um impasse. De fato, é muito complicado no leste, há uma falta de certas armas, eles [Rússia] têm superioridade aérea, superioridade em termos de mão de obra. Este é o fato", disse Zelensky na entrevista.

O sul da Ucrânia será muito importante para defender, disse Zelenskyy, acrescentando que eles terão algumas "surpresas" para a Rússia no Mar Negro sem entrar em detalhes.

O Presidente russo Vladimir Putin disse mais cedo neste mês que os Estados Unidos devem parar de fornecer armas à Ucrânia se desejarem resolver o conflito.

O Congresso dos EUA está em um impasse na aprovação de novos fundos para a Ucrânia, pois isso se enreda nos esforços para lidar com a crise na fronteira sul dos EUA e nos esforços para fornecer um orçamento completo para o governo antes que a legislação de gastos de curto prazo expire no início de março.

Os Acordos de Minsk foram uma série complexa de medidas negociadas pela Rússia, França, Alemanha e Ucrânia - um quarteto conhecido como formato Normandia - em 2014-2015, na tentativa de encerrar o conflito armado entre as autoridades de Kiev e a região separatista oriental de Donbas. Moscou repetidamente disse que Kiev não estava cumprindo o acordo, inclusive por não conceder autonomia à região predominantemente de língua russa de Donbas.

