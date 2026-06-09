Axia prevê R$ 2,6 bilhões para transmissão no Nordeste

247 -A Axia Energia anunciou que investirá R$ 2,6 bilhões neste ano na expansão da malha de transmissão de energia no Nordeste, com obras previstas em Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco. Os recursos serão destinados à construção de 1.100 quilômetros de linhas de transmissão e a seccionamentos de linha, dentro de um esforço para reforçar a integração elétrica regional.

Segundo a companhia, os empreendimentos integram o projeto Nova Era Integração, que abrange Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. A iniciativa prevê novas linhas de transmissão, duas novas subestações e seccionamentos, com o objetivo de aumentar a confiabilidade do sistema elétrico e criar condições para a expansão da geração renovável no Nordeste.

O pacote faz parte de um plano mais amplo de ampliação dos ativos de transmissão da Axia na região. De acordo com a empresa, os aportes previstos até 2030 somam R$ 5,9 bilhões, voltados a projetos considerados estruturantes para a infraestrutura energética regional.

A companhia afirma que a ampliação da rede busca conectar novas fontes de geração, fortalecer a segurança operacional do sistema elétrico e apoiar o crescimento econômico dos estados nordestinos. A expansão da transmissão é considerada estratégica em uma região que concentra forte potencial de geração renovável, especialmente em fontes como eólica e solar.

Em nota, o diretor de Implantação de Geração e Transmissão da Axia, Marcelo Calvet, destacou o impacto econômico e social das obras previstas.

“Nossas obras além da ampliação da infraestrutura energética, também possuem forte impacto socioeconômico em todo o Nordeste, com capacidade de mobilização superior a 10 mil profissionais durante os períodos de pico das obras”, afirmou Calvet.

Com o Nova Era Integração, a Axia busca ampliar a capacidade de escoamento da energia gerada no Nordeste e reforçar a estabilidade da rede de transmissão. A previsão de investimentos bilionários até 2030 indica a continuidade da estratégia da empresa de consolidar sua presença em projetos de infraestrutura elétrica na região.