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      BYD afirma que Brasil pode liderar nova cadeia do carro elétrico

      Montadora chinesa afirma que consumidor brasileiro acelerou avanço da eletrificação no país

      BYD afirma que Brasil pode liderar nova cadeia do carro elétrico (Foto: Divulgação)
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      247 - O Brasil pode assumir papel de liderança na cadeia do carro elétrico ao combinar energia renovável, minerais, mercado consumidor e capacidade industrial, afirmou Alexandre Baldy, principal executivo da BYD no país. A avaliação foi feita durante o Fórum Esfera, no Guarujá, relata o Brazil Stock Guide.

      Para Baldy, a eletrificação dos veículos representa uma transformação estrutural da indústria automotiva, com potencial para reposicionar o Brasil em uma nova etapa da produção global.

      O executivo afirmou que a BYD saiu do zero para a liderança do varejo automotivo brasileiro em cerca de três anos e meio. De acordo com ele, esse avanço foi impulsionado pelo comportamento do consumidor brasileiro, descrito como “ávido por tecnologia” e interessado em participar de uma cadeia global de inovação.

      Baldy também destacou o peso crescente dos canais digitais no desempenho comercial da companhia. Segundo ele, quase 18% das vendas da BYD no Brasil têm origem em plataformas como o Google. O executivo afirmou que a inteligência artificial se tornou uma ferramenta decisiva para identificar potenciais compradores, acompanhar sua jornada e converter esse interesse em vendas.

      Industrialização da cadeia é prioridade

      Apesar do avanço no mercado, Baldy defendeu que o Brasil precisa ir além do consumo e da venda de veículos elétricos. Para ele, o país não deve se limitar à exportação de minerais nem à importação de tecnologias prontas.

      O executivo afirmou que a oportunidade estratégica está na construção de uma cadeia industrial local, com processamento mineral, produção de baterias, manufatura e transferência tecnológica dentro do território brasileiro.

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