BYD afirma que Brasil pode liderar nova cadeia do carro elétrico

247 - O Brasil pode assumir papel de liderança na cadeia do carro elétrico ao combinar energia renovável, minerais, mercado consumidor e capacidade industrial, afirmou Alexandre Baldy, principal executivo da BYD no país. A avaliação foi feita durante o Fórum Esfera, no Guarujá, relata o Brazil Stock Guide.

Para Baldy, a eletrificação dos veículos representa uma transformação estrutural da indústria automotiva, com potencial para reposicionar o Brasil em uma nova etapa da produção global.

O executivo afirmou que a BYD saiu do zero para a liderança do varejo automotivo brasileiro em cerca de três anos e meio. De acordo com ele, esse avanço foi impulsionado pelo comportamento do consumidor brasileiro, descrito como “ávido por tecnologia” e interessado em participar de uma cadeia global de inovação.

Baldy também destacou o peso crescente dos canais digitais no desempenho comercial da companhia. Segundo ele, quase 18% das vendas da BYD no Brasil têm origem em plataformas como o Google. O executivo afirmou que a inteligência artificial se tornou uma ferramenta decisiva para identificar potenciais compradores, acompanhar sua jornada e converter esse interesse em vendas.

Industrialização da cadeia é prioridade

Apesar do avanço no mercado, Baldy defendeu que o Brasil precisa ir além do consumo e da venda de veículos elétricos. Para ele, o país não deve se limitar à exportação de minerais nem à importação de tecnologias prontas.

O executivo afirmou que a oportunidade estratégica está na construção de uma cadeia industrial local, com processamento mineral, produção de baterias, manufatura e transferência tecnológica dentro do território brasileiro.