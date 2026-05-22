Embraer firma acordo para apoiar manutenção do C-390 na Grécia

247 - A Embraer assinou um Memorando de Entendimento com a Hellenic Aerospace Industry (HAI) para estruturar uma parceria voltada ao C-390 Millennium na Grécia. O acordo busca ampliar a cooperação nos setores aeroespacial e de defesa, com foco na futura operação da aeronave pela Força Aérea Helênica.

A iniciativa prevê a criação de condições para que a Grécia desenvolva capacidades próprias de suporte técnico, manutenção, reparo e revisão da aeronave. A proposta é fortalecer a autonomia operacional da Força Aérea Helênica e, ao mesmo tempo, estimular a indústria local de defesa e aviação.

O memorando também abre espaço para novas negociações sobre a expansão de serviços especializados no país. Entre os pontos centrais está o desenvolvimento de estruturas de MRO, área estratégica para garantir disponibilidade, continuidade operacional e suporte de longo prazo à frota.