Montadora britânica MG inicia produção de elétricos no Ceará em outubro

247 - A montadora britânica MG Motor vai iniciar em outubro a produção de carros elétricos no Ceará, com a montagem dos modelos MG4 Urban e MG S5 na antiga fábrica da Troller, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O projeto prevê investimento de R$ 400 milhões e a geração estimada de cerca de 600 empregos diretos e indiretos.

O anúncio oficial da chegada da MG ao estado foi feito nesta quinta-feira (25), em cerimônia realizada no Palácio do Governo. Fundada no Reino Unido e atualmente pertencente ao grupo chinês SAIC Motor, a marca pretende usar a estrutura cearense como uma das bases para sua expansão no mercado brasileiro de veículos elétricos.

A operação será instalada no polo automotivo administrado pela PACE, criado após o encerramento das atividades da antiga Troller. A estrutura foi reorganizada para funcionar como um complexo multimarcas, com gestão industrial, logística, articulação com fornecedores e adaptação da planta para receber diferentes fabricantes.

A MG dividirá o complexo com a General Motors, que já mantém no local uma operação voltada a veículos eletrificados, incluindo modelos como Spark EUV e Captiva EV. Apesar do compartilhamento da área industrial, cada montadora terá funcionamento independente, em galpões próprios.

Segundo o vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira, a empresa assumiu a antiga estrutura da Troller e a transformou em um grupo automotivo multimarcas. A proposta é consolidar o Ceará como um hub industrial capaz de atrair diferentes operações ligadas ao setor automotivo, especialmente no segmento de eletrificados.

Para preparar a linha de montagem da MG, o projeto terá um investimento inicial superior a R$ 60 milhões, destinado à adequação tecnológica da planta e à estruturação da operação produtiva. A expectativa da companhia é fabricar cerca de 50 mil veículos ao longo dos próximos quatro anos.

Os primeiros modelos confirmados para produção no Ceará são o hatch elétrico MG4 Urban e o SUV MG S5. O MG4 Urban chegará inicialmente ao Brasil como importado e depois passará a ser montado em solo cearense. A versão topo de linha deve custar até R$ 159 mil.

O hatch entrará em um dos segmentos mais disputados do mercado de elétricos no país. Entre os principais concorrentes estão BYD Dolphin, Geely EX2, GAC Aion UT e DFM Box. A produção local é vista como parte da estratégia da MG para ganhar competitividade e ampliar sua presença no Brasil.

A chegada ao Ceará ocorre em meio à expansão global da marca. Em 2025, a MG vendeu 4,5 milhões de veículos em mais de 100 países, desempenho que reforça a aposta da fabricante em mercados estratégicos para a eletrificação da frota.

Além da montagem dos veículos, a empresa afirma que pretende construir uma estrutura nacional de pós-venda e suporte. O head de marketing e produto da MG, Thiago Marques, destacou que o objetivo da marca não é apenas comercializar carros no Brasil, mas estabelecer uma presença de longo prazo no país.

Com a nova operação, o Ceará reforça sua posição na indústria automotiva eletrificada. A antiga fábrica da Troller passa a integrar uma nova etapa de desenvolvimento industrial, voltada à atração de fabricantes internacionais e à produção de veículos elétricos no Brasil.