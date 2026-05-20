TikTok diz ter movimentado até R$ 37,3 bilhões no PIB do Brasil

247 - O TikTok afirmou ter contribuído com um impacto estimado entre R$ 18,6 bilhões e R$ 37,3 bilhões no Produto Interno Bruto do Brasil em 2025, segundo seu primeiro Relatório de Impacto Econômico no país, desenvolvido em parceria com a LCA Consultoria Econômica. O levantamento também calcula que atividades ligadas ao TikTok Ads sustentaram de 223 mil a 447 mil empregos e geraram entre R$ 2,5 bilhões e R$ 4,9 bilhões em arrecadação tributária.

As informações são do Brazil Stock Guide. O estudo considera efeitos diretos, indiretos e induzidos da atividade econômica relacionada à plataforma, com foco no papel do TikTok no empreendedorismo digital, na expansão de pequenos negócios e no comércio online.

De acordo com o relatório, mais da metade das pequenas e médias empresas ouvidas afirmou ter ampliado suas operações ao alcançar novos públicos de forma orgânica. Mais de dois terços dos empreendedores pesquisados disseram usar a plataforma como fonte de aprendizado sobre negócios.

“Quando pequenas empresas ganham acesso a ferramentas digitais, conhecimento e comunidades engajadas, o impacto vai além das transações”, afirmou Monica Guise, diretora de Políticas Públicas do TikTok no Brasil. “Os resultados mostram o TikTok como um motor da economia brasileira, onde criatividade e descoberta se traduzem em crescimento real.”

Impacto econômico do TikTok Ads

O relatório mede o impacto econômico do TikTok a partir de um modelo de insumo-produto baseado na economia brasileira. A metodologia busca estimar como investimentos em publicidade na plataforma geram demanda e como essa demanda se espalha por setores como varejo, logística, serviços, meios de pagamento e fornecedores.

Segundo o estudo, as estimativas levam em conta o retorno projetado sobre gastos com publicidade. O levantamento não inclui, porém, o impacto econômico do alcance orgânico nem da atividade comercial direta dentro da plataforma. Os resultados representam efeitos brutos gerados ao longo de um ciclo anual.

O TikTok é controlado pela ByteDance, grupo de tecnologia fundado na China que opera a plataforma de vídeos curtos em escala global. No Brasil, a empresa conecta criadores, comerciantes, anunciantes e consumidores por meio de vídeos, anúncios e do TikTok Shop.

Pequenos negócios dependem de alcance orgânico

O relatório aponta que 68% dos empreendedores entrevistados usam exclusivamente o alcance orgânico, sem investimento em publicidade paga. Entre os participantes da pesquisa, 51% disseram ter conquistado seguidores por meio de alcance não pago, enquanto 52% afirmaram que o TikTok ajudou seus negócios a acessar novos mercados.

A plataforma atribui esse desempenho ao seu sistema de recomendação, baseado nos interesses dos usuários, e não apenas em conexões sociais prévias. Segundo o estudo, essa dinâmica permite que conteúdos de pequenos negócios cheguem a consumidores que ainda não faziam parte de sua base original de seguidores.

TikTok Shop combina conteúdo e compra

A estratégia comercial da plataforma no Brasil inclui o TikTok Shop, ferramenta que integra descoberta de produtos, conteúdo e transações. De acordo com o relatório, 57,8% dos usuários que descobrem um produto pelo TikTok Shop concluem a compra diretamente dentro do aplicativo.

O estudo também afirma que a descoberta de produtos no TikTok pode estimular vendas fora da plataforma, incluindo contatos diretos com vendedores e visitas a lojas físicas. O relatório destaca ainda uma comissão de 6% no TikTok Shop, em comparação com taxas de 10% a 21% praticadas por grandes marketplaces na comparação usada pelo levantamento.

Aprendizado empreendedor ganha escala

Outro ponto destacado no relatório é o uso do TikTok como ferramenta de capacitação. Segundo o levantamento, 69% dos empreendedores utilizam a plataforma para acessar conteúdos relacionados a negócios, 62% a usam para acompanhar tendências e 57% para desenvolver habilidades de marketing digital.

A estimativa é que brasileiros tenham consumido entre 2,5 milhões e 6,4 milhões de horas de conteúdo educacional sobre empreendedorismo na plataforma em 2025. O ganho potencial de produtividade associado a esse consumo foi calculado entre R$ 21 milhões e R$ 52 milhões por ano.

Comércio digital avança fora dos grandes centros

O estudo também aponta uma expansão do comércio eletrônico para além dos principais centros econômicos do país. No Nordeste, a receita do comércio digital cresceu 413% entre 2016 e 2024, segundo o relatório.

Para o TikTok, o modelo voltado ao uso em dispositivos móveis facilita a atuação de empreendedores que administram conteúdo, vendas e relacionamento com clientes por meio do smartphone. O relatório afirma que esse formato reduz a necessidade de infraestrutura física ou de sistemas baseados em computadores.

A plataforma sustenta que sua estrutura permite a pequenos negócios alcançar públicos além de suas redes já existentes e vender tanto dentro quanto fora do aplicativo.